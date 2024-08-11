Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх 2024 в боксе

Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх

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Представительница Тайваня Линь Юйтин одержала победу над польской боксеркой Юлией Шеремет в финале женского турнира по боксу в весовой категории до 57 килограммов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) временно отстранила Юйтин и алжирскую спортсменку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира из-за несоответствия критериям допуска. Гендерные тесты выявили у спортсменок ХY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона.

Иман Хелиф, как и Юйтин, также стала олимпийской чемпионкой в Париже, выступая в весовой категории до 66 килограммов.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Российские боксёры в этих соревнованиях не принимали участия.