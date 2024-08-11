Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх 2024 в боксе

Представительница Тайваня Линь Юйтин одержала победу над польской боксеркой Юлией Шеремет в финале женского турнира по боксу в весовой категории до 57 килограммов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) временно отстранила Юйтин и алжирскую спортсменку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира из-за несоответствия критериям допуска. Гендерные тесты выявили у спортсменок ХY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона.
Иман Хелиф, как и Юйтин, также стала олимпийской чемпионкой в Париже, выступая в весовой категории до 66 килограммов.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Российские боксёры в этих соревнованиях не принимали участия.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.