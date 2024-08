Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх 2024 в боксе

Вторая провалившая гендерный тест женщина выиграла золото на Олимпийских играх

Your browser does not support the audio element.

Представительница Тайваня Линь Юйтин одержала победу над польской боксеркой Юлией Шеремет в финале женского турнира по боксу в весовой категории до 57 килограммов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0