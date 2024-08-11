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Китай вышел в лидеры медального зачета на предпоследний день Олимпиады в Париже

Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады 2024 в Париже
1:19
Спорт

В Париже завершился предпоследний день Олимпийских игр 2024 года, и сборная Китая вышла на первое место в медальном зачете, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Китай лидирует в медальном зачете Олимпиады 2024 в Париже
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

В этот день было разыграно 47 комплектов наград, и китайские спортсмены завоевали шесть золотых медалей. Среди победителей: тяжелоатлет Лю Хуаньхуа в категории до 102 килограммов, Цао Юань, выигравший в прыжках в воду с 10-метровой вышки, женская команда по настольному теннису, сборная по художественной гимнастике в групповом многоборье, дуэт синхронисток Ван Люи и Ван Цяньи, а также Ли Цянь, победившая в боксе в весе до 75 килограммов.

На данный момент у Китая 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали. США занимают второе место с 38 золотыми, 42 серебряными и 42 бронзовыми медалями. Третье место удерживает Австралия с результатом 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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