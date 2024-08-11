Россиянка принесла Италии победу в волейбольном финале Олимпиады

Россиянка завоевала золото в женском волейболе на Олимпиаде 2024

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Женская сборная Италии по волейболу завоевала золото на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция матча была доступна на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

В финале итальянская команда одержала победу над сборной США, выиграв в трех сетах с результатом 25:18, 25:20, 25:17. В составе сборной Италии олимпийской чемпионкой стала Екатерина Антропова, ранее представлявшая Россию.

Антропова получила итальянское гражданство летом 2023 года по специальной процедуре "за особые заслуги". 21-летняя спортсменка переехала в Италию в 2018 году.

Родившаяся в Исландии Антропова с 2021 года играет за клуб "Савино Дель Бене". В 2017 году она входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет.