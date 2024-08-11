США победили в медальном зачете Олимпиады-2024: Китай и Япония в тройке лидеров

США победили в медальном зачете Олимпиады-2024

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В Париже завершился последний день Олимпийских игр 2024 года, на которых победу в медальном зачете одержала сборная США, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, CC BY-SA 2.0

В финальный, 14-й день соревнований, были разыграны 13 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали два золота: женская баскетбольная сборная обыграла хозяйку турнира в финале, а Дженнифер Валенте одержала победу в омниуме на велотреке. В итоге, сборная США завоевала 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали.

Второе место заняла команда Китая с 40 золотыми, 27 серебряными и 24 бронзовыми медалями. Третье место досталось сборной Японии, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград.