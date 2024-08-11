Как правильно выполнять упражнение "березка": техника и польза для здоровья

Как правильно выполнять упражнение "березка"

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о пользе упражнения "березка", ссылаясь на источник "Чемпионат".

Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

По словам Ходырева, "березка" способствует улучшению кровообращения и лимфотока, помогает снять напряжение и снизить уровень стресса. Это упражнение также укрепляет мышцы, развивает баланс и координацию. Однако тренер подчеркнул, что при проблемах с позвоночником, шеей или суставами "березка" выполнять не рекомендуется.

Ходырев также описал технику выполнения упражнения. Начальное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы приближены к ягодицам, руки вытянуты вдоль тела. На выдохе аккуратно поднимите ноги над головой, опирайтесь на поясницу руками, помогая поднять корпус и перенести вес на лопатки. Локти должны быть прижаты к телу, подбородок прижать к груди. Затем выпрямите таз и ноги вверх, удерживая тело в прямой линии. Постепенно вернитесь в исходное положение, сгибая ноги в коленях и опуская спину и таз на пол.