Изоляцией и не пахнет. В Москву приехали лучшие юные футболисты Бразилии, Сербии и Казахстана

В Москве стартовал Международный детский футбольный турнир

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В Москве стартовал Международный детский футбольный турнир "Кубок московского спорта".

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

В соревнованиях участвуют 24 команды из России, Казахстана, Сербии и Бразилии. Среди российских команд 13 представляют регионы РФ, ещё 7 представляют в Москву. Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru побывал на первом дне соревнований.

Задача этого масштабного спортивного мероприятия — популяризировать детский футбол, а также дать возможность российским ребятам сразиться на зелёном поле со сверстниками из других стран, показав, что никакой изоляции на мировом уровне у нашей страны нет и быть не может.

"Конечно, приятно будет выигрывать, но мы приехали сюда, чтобы, в первую очередь, поиграть с лучшими футболистами в этой возрастной категории, а также для того, чтобы набраться опыта", — рассказывает тренер детской команды ФК "Ростов" Эдуард Попов.

Кстати, по итогам турнира будет выбран лучший игрок среди всех команд-участниц. Юная звезда получит награду из рук экс-футболиста столичных "Локомотива", "Динамо" и сборной России Дмитрия Булыкина.

"В Сербии мы стали лучшими, поэтому очень хочу посмотреть, чего мы можем добиться в международных соревнованиях. Но прежде всего, мы приехали поучаствовать в турнире и пообщаться с ребятами из других стран", — рассказывает юный футболист из сербской команды "Црвена Звезда" Максим Зеленцов, к слову сказать, сам когда-то родившийся в России, но переехавший в Белград с родителями.

Групповой этап пройдет с 11 по 13 августа, стуковые игры плей-офф — с 15 по 16 августа. Завершающие матчи, финал и награждения пройдут 17 августа на "РЖД Арене".

Организатор Кубка — Департамент спорта города Москвы.

"Строгино" - "Црвена Звезда" (Сербия)