Тренер Покровская назвала Баха ужасной персоной: "Очень хорошо, что уходит"

Тренер Покровская порадовалась, что глава МОК Бах покинет свой пост

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала решение Томаса Баха не баллотироваться на новый срок в качестве президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

Покровская назвала Баха очень негативным персонажем и искренне порадовалась, что скоро он освободит свой пост. Тренер напомнила, что нынешний президент МОК успел натворить немало бед.

"Слава богу, что Бах уходит. Это называется: сделал черное дело, а теперь может удалиться. Это персона ужасная, отрицательная и негативная. Столько дел он натворил… Очень хорошо, что уходит", — сказала Покровская в беседе со "Спорт-Экспресс".

Выборы нового президента МОК состоятся в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Томас Бах, который стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 1976 году, возглавляет МОК с сентября 2013 года. В 2021 году он был переизбран на новый срок, являясь единственным кандидатом на этих выборах.