CAS постановил, что у румынской гимнастки несправедливо отобрали бронзовую медаль на Играх-2024

Гимнастка Ана Барбосу из Румынии была лишена решением судейской коллегии 3 места в соревнованиях по спортивной гимнастике. 7 августа Румынская федерация гимнастики заявила, что подала запросы в Спортивный арбитражный суд, передает Dailymail.
В итоге CAS постановил, что судейская коллегия была неправа, разрешив увеличить результат американской гимнастке Джордан Чайлз (ей была вручена бронзовая медаль), поскольку апелляция была подана в течение одной минуты.
CAS написал в своем решении, что первоначальный порядок итогов выступлений должен быть восстановлен: 18-летняя Барбосу займет третье место, Сабрина Манека-Войнея — четвертое, а Чайлз — пятое.
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