CAS постановил, что у румынской гимнастки несправедливо отобрали бронзовую медаль на Играх-2024

Румынской гимнастке вернут бронзовую медаль после решения CAS на Играх-2024

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гимнастка Ана Барбосу из Румынии была лишена решением судейской коллегии 3 места в соревнованиях по спортивной гимнастике. 7 августа Румынская федерация гимнастики заявила, что подала запросы в Спортивный арбитражный суд, передает Dailymail.

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В итоге CAS постановил, что судейская коллегия была неправа, разрешив увеличить результат американской гимнастке Джордан Чайлз (ей была вручена бронзовая медаль), поскольку апелляция была подана в течение одной минуты.

CAS написал в своем решении, что первоначальный порядок итогов выступлений должен быть восстановлен: 18-летняя Барбосу займет третье место, Сабрина Манека-Войнея — четвертое, а Чайлз — пятое.