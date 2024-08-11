Марафонец из Кении не нашёл силы добежать до финиша

39-летний Элиуд Кипчоге из Кении сошёл с марафонской дистанции на Играх-2024

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39-летний кениец Элиуд Кипчоге завершил марафонский бег после 31 км на Играх-2024 в Париже. Это была пятая и последняя в его жизни Олимпиада, пишет Dailymail.

Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

Ранее атлетист в интервью BBC признался: "Трасса сложная — около 40% холмистая, и я думаю, что жаркая погода внесет свои коррективы. Нам потребуется много времени, чтобы привыкнуть к таким условиям, подготовить разум к таким испытаниям на трассе".

Кипчоге лидировал на первых 10 км и на полпути отстал от лидеров примерно на минуту. Однако потом спортсмен принял решение — завершить марафонский бег. Он был одним из 10 бегунов, которые не смогли финишировать.