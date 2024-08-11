"Праздник живота": фитнес-тренер рассказала о пользе читмила

Тренер Соболь: читмил нужен для хорошего метаболизма

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, зачем худеющим иногда нужно устраивать себе "праздник живота" или читмил.

Что же это такое? Читмил — плановое нарушение строгой диеты, когда можно себе позволить съесть свое любимое вредное блюдо.

Фитнес-тренер Елена Соболь уверена, что это обязательно стоит делать, чтобы разогнать обмен веществ во время длительной диеты.

"В какой-то момент вы можете заметить, что лишние кило перестают уходить. Это происходит потому что организм адаптируется к ограничению калорий и метаболизм замедляется. Читмил же срабатывает как психологическая разгрузка, организм перестает испытывать стресс, и процесс похудения продолжается", — цитирует Соболь "СЭ".

По словам тренера, после читмила может улучшиться внешний вид — мышцы выглядят рельефнее. Это происходит из-за накопления гликогена.