Спортсменка из команды беженцев была дисквалифицирована за накидку "Свободные афганки" на Играх-2024

На Олимпийских играх запрещены политические заявления и лозунги на игровом поле и подиумах.
Спортсменка команды беженцев Манижа Талаш, также известная как "би-герл Талаш”, была дисквалифицирована с баттла по брейкингу в Париже: она надела накидку с надписью "Свободные афганские женщины" во время предквалификационного выступления против Сарджо из Индии, известной как "би-герл Индия", пишет euronews.
Всемирная федерация танцевального спорта, руководящий орган по брейкингу на Олимпийских играх, опубликовала заявление, в котором говорится, что Талаш "была дисквалифицирована за демонстрацию политического лозунга на своей одежде во время предквалификационного выступления”.
Известно, что в 2021 году Талаш, беженка из Афганистана, попросила убежища в Испании.
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