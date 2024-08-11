Спортсменка из команды беженцев была дисквалифицирована за накидку "Свободные афганки" на Играх-2024

Манижа Талиш дисквалифицирована за ношение накидки "Свободные афганки" на Играх-2024

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

На Олимпийских играх запрещены политические заявления и лозунги на игровом поле и подиумах.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Спортсменка команды беженцев Манижа Талаш, также известная как "би-герл Талаш”, была дисквалифицирована с баттла по брейкингу в Париже: она надела накидку с надписью "Свободные афганские женщины" во время предквалификационного выступления против Сарджо из Индии, известной как "би-герл Индия", пишет euronews.

Всемирная федерация танцевального спорта, руководящий орган по брейкингу на Олимпийских играх, опубликовала заявление, в котором говорится, что Талаш "была дисквалифицирована за демонстрацию политического лозунга на своей одежде во время предквалификационного выступления”.

Известно, что в 2021 году Талаш, беженка из Афганистана, попросила убежища в Испании.