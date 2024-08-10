Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опубликован трейлер новой версии диснеевской "Белоснежки"
Важность магния для деревьев: как определить и исправить его нехватку
Ожидаемый выход Civilization 7 намечен на 2025 год
Take-Two подтвердил: Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года
Создатель мода Fallout London раскритиковал Bethesda
Почему Турция запретила Roblox
На Олимпиаде в Париже Львов назвали российским городом
США — лидер по добыче нефти в мире
Невролог Ботина: нарушение зрения может указывать на рассеянный склероз

Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпиады 2024 в Париже

Российские атлеты покинули Париж до церемонии закрытия Олимпиады
1:15
Спорт

Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. В Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ сообщили агентству ТАСС, что все российские участники уже покинули Париж. Последним из них был гребец Захар Петров, который также покинул Олимпийскую деревню.

Российские атлеты покинули Париж до церемонии закрытия Олимпиады
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Кроме того, российские спортсмены не присутствовали и на церемонии открытия Олимпиады-2024. Поскольку они соревновались индивидуально, они не принимали участие в параде делегаций.

В Париже на Играх выступили 15 российских атлетов: велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица, акробатка на батуте Анжела Бладцева, теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина, гребцы на байдарках и каноэ Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов. Единственное серебро для российской команды завоевали Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Последние материалы
Ожидаемый выход Civilization 7 намечен на 2025 год
Take-Two подтвердил: Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года
Создатель мода Fallout London раскритиковал Bethesda
Почему Турция запретила Roblox
Российские атлеты покинули Париж до церемонии закрытия Олимпиады
США — лидер по добыче нефти в мире
На Олимпиаде в Париже Львов назвали российским городом
Невролог Ботина: нарушение зрения может указывать на рассеянный склероз
Как правильно пользоваться солнцезащитными средствами с SPF?
Китайские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на Олимпиаде-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.