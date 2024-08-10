Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпиады 2024 в Париже

Российские атлеты покинули Париж до церемонии закрытия Олимпиады

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские спортсмены пропустят церемонию закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. В Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ сообщили агентству ТАСС, что все российские участники уже покинули Париж. Последним из них был гребец Захар Петров, который также покинул Олимпийскую деревню.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Кроме того, российские спортсмены не присутствовали и на церемонии открытия Олимпиады-2024. Поскольку они соревновались индивидуально, они не принимали участие в параде делегаций.

В Париже на Играх выступили 15 российских атлетов: велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица, акробатка на батуте Анжела Бладцева, теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина, гребцы на байдарках и каноэ Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов. Единственное серебро для российской команды завоевали Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.