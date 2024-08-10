Сборная Китая по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Китайские гимнастки набрали 69,800 балла за два упражнения. Второе место с результатом 68,850 балла заняла команда из Израиля, а третью позицию с 68,100 балла заняли итальянки.
С 2022 года тренером китайской команды в групповом многоборье является российская специалистка Анастасия Близнюк, которая в качестве спортсменки дважды выигрывала золотые медали на Олимпиадах в составе сборной России.
Олимпиада-2024 завершится 11 августа. На текущих Играх российские гимнастки в художественной гимнастике участия не принимали.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.