Сборная Китая выиграла золото в групповом многоборье на Олимпиаде-2024 в Париже

Китайские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на Олимпиаде-2024

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Сборная Китая по художественной гимнастике завоевала золотые медали в групповом многоборье на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Китайские гимнастки набрали 69,800 балла за два упражнения. Второе место с результатом 68,850 балла заняла команда из Израиля, а третью позицию с 68,100 балла заняли итальянки.

С 2022 года тренером китайской команды в групповом многоборье является российская специалистка Анастасия Близнюк, которая в качестве спортсменки дважды выигрывала золотые медали на Олимпиадах в составе сборной России.

Олимпиада-2024 завершится 11 августа. На текущих Играх российские гимнастки в художественной гимнастике участия не принимали.