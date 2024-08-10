Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет претендовать на новый срок. Об этом сообщает ТАСС.
Бах отметил, что принял решение после обсуждения с семьей и пришел к выводу, что не следует продлевать свои полномочия сверх срока, установленного Олимпийской хартией.
В апреле Бах подвергся критике со стороны заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова, который охарактеризовал его как непонятное создание.
Выборы нового президента МОК состоятся в марте 2025 года на сессии в Греции. Бах занимает пост главы комитета с сентября 2013 года.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.