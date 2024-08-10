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Президент МОК Бах не будет баллотироваться на новый срок: что это значит для МОК

Президент МОК Бах не будет баллотироваться на новый срок
0:44
Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что не будет претендовать на новый срок. Об этом сообщает ТАСС.

Президент МОК Бах не будет баллотироваться на новый срок
Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida, CC BY 4.0

Бах отметил, что принял решение после обсуждения с семьей и пришел к выводу, что не следует продлевать свои полномочия сверх срока, установленного Олимпийской хартией.

В апреле Бах подвергся критике со стороны заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова, который охарактеризовал его как непонятное создание.

Выборы нового президента МОК состоятся в марте 2025 года на сессии в Греции. Бах занимает пост главы комитета с сентября 2013 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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