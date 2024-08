Спортивный арбитражный суд вернул бронзовую медаль Ане Бэрбосу: как это произошло

Спортивный арбитражный суд вернул бронзовую медаль Ане Бэрбосу

Your browser does not support the audio element.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу, у которой ранее отобрали бронзовую медаль в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0