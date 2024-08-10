Спортивный арбитражный суд вернул бронзовую медаль Ане Бэрбосу: как это произошло

Спортивный арбитражный суд вернул бронзовую медаль Ане Бэрбосу

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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу, у которой ранее отобрали бронзовую медаль в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Суд установил, что представители американской команды подали протест на оценку Джордан Чайлз с задержкой на четыре секунды, который был впоследствии принят, что позволило американке обойти румынку. Теперь бронзовая медаль присуждена именно Бэрбосу.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ранее объявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады в знак протеста против лишения Бэрбосу бронзовой медали.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены не принимали участия в соревнованиях по спортивной гимнастике.