Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу, у которой ранее отобрали бронзовую медаль в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
Суд установил, что представители американской команды подали протест на оценку Джордан Чайлз с задержкой на четыре секунды, который был впоследствии принят, что позволило американке обойти румынку. Теперь бронзовая медаль присуждена именно Бэрбосу.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ранее объявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады в знак протеста против лишения Бэрбосу бронзовой медали.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены не принимали участия в соревнованиях по спортивной гимнастике.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.