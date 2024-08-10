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Тренер раскрывает секреты борьбы с квадратными ягодицами: лучшие упражнения для идеального силуэта

Тренер раскрыла секреты борьбы с квадратными ягодицами
2:10
Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина поделилась методами борьбы с квадратными ягодицами.

Тренер раскрыла секреты борьбы с квадратными ягодицами
Фото: Freepik is licensed under Free license

Первое упражнение, рекомендованное специалистом, — это отведение ноги в планке. Начните с положения на четвереньках (поза стола). Поднимите колени от пола, упершись на носки. Затем поочередно поднимайте каждую ногу назад и вверх до уровня корпуса. Важно, чтобы поясница оставалась прямой, а движение осуществлялось за счет ягодичных мышц.

Следующее упражнение — диагональные махи ногой стоя. Встаньте на одну ногу, немного согните колено и наклоните корпус вперед под углом 45 градусов, держась за опору. Поднимите свободную ногу назад и вверх, тяните носок на себя. Затем проводите ногой по диагонали, сначала в одну сторону, затем в другую, не касаясь пола.

Третье упражнение — ягодичный мост на одной ноге. Лягте на спину, согните ноги в коленях, положите левую стопу на правое колено, а правую ногу поставьте на пятку. Поднимайте и опускайте таз, удерживая напряжение в теле. Для усложнения упражнения можно положить гантель на бедро опорной ноги.

Следующее упражнение — присед на одной ноге. Встаньте на одну ногу, расставьте руки в стороны, подтяните живот и держите спину прямой, немного наклоняя корпус вперед. Поднимите прямую левую ногу в воздух, а правую ногу согните в колене, выполняя приседания. При необходимости для равновесия можно держаться за опору, например, за стол или стул.

Комплекс завершают наклоны корпуса с упором на одну ногу. Встаньте на опорную ногу, слегка согнув её, другую ногу отведите назад на носок. Перенесите вес на опорную ногу и наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой. Затем вернитесь в исходное положение, не выпрямляя ногу полностью, чтобы лучше проработать мышцы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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