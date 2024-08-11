Томас Бах объявил, что не будет продлевать свой мандат после окончания срока

70-летний президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о своём уходе с должности после истечения срока полномочий.
Комиссия по этике МОК одобрила его решение, и Бах выразил благодарность за поддержку и обсуждение вопроса о продлении его полномочий.
После долгих раздумий и обсуждений с семьёй Бах принял решение не продлевать свой мандат президента МОК, чтобы сохранить высокие стандарты управления, установленные им и комитетом.
"После глубоких размышлений и обсуждений с семьёй я пришёл к выводу, что я не должен продлевать свой мандат президента МОК. Мы должны соблюдать высокие стандарты управления, которые мы задали", — заявил Бах.
Бах попросил исполком назначить выборы на 26 марта 2024 года, после чего новый президент вступит в должность 24 июня.
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