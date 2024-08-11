Томас Бах объявил, что не будет продлевать свой мандат после окончания срока

Глава МОК Томас Бах уйдёт со своего поста, когда его срок подойдёт к концу

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

70-летний президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о своём уходе с должности после истечения срока полномочий.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

Комиссия по этике МОК одобрила его решение, и Бах выразил благодарность за поддержку и обсуждение вопроса о продлении его полномочий.

После долгих раздумий и обсуждений с семьёй Бах принял решение не продлевать свой мандат президента МОК, чтобы сохранить высокие стандарты управления, установленные им и комитетом.

"После глубоких размышлений и обсуждений с семьёй я пришёл к выводу, что я не должен продлевать свой мандат президента МОК. Мы должны соблюдать высокие стандарты управления, которые мы задали", — заявил Бах.

Бах попросил исполком назначить выборы на 26 марта 2024 года, после чего новый президент вступит в должность 24 июня.