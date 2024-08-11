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Делайте эту растяжку ежедневно, чтобы избежать боли и улучшить суставы

Названа растяжка для укрепления суставов
1:27
Спорт

Напряженные мышцы усложняют повседневную жизнь, а сидячая работа усугубляет проблемы. Хотя с возрастом мы неизбежно теряем гибкость, мы можем предпринять шаги, чтобы замедлить этот процесс.

Названа растяжка для укрепления суставов
Фото: flickr.com by lululemon athletica, CC BY 2.0

Все растяжки приносят пользу организму, но сосредоточение внимания на сгибателях бедра имеет решающее значение для поддержания подвижности. Растяжка сгибателей бедра положительно влияет на суставы, связки и мышцы вокруг бедра, улучшая равновесие и уменьшая боль в пояснице.

Гэвин Хеймер, физиотерапевт и национальный директор по клиническому образованию в Центрах физической терапии и баланса, сказал, что растяжка помогает организму, улучшая кровообращение и смазку суставов.

По мере старения суставной капсулы она воспаляется и окостеневает — ее части буквально превращаются в кости. Растяжка может противодействовать этому процессу и поддерживать более естественный диапазон движений”.

Поэтому эксперт рекомендует всем практиковать разгибания бедер, чтобы нейтрализовать последствия обычных поз, которые мы принимаем, например, когда мы сворачиваемся ночью или сутулимся за столом днем.

Чтобы выполнить разгибание бедра, лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Положите руки под поясницу или на пол и поднимите бедра как можно выше.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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