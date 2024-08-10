"Локомотив" набирает скорость. Очередная "сухая" победа железнодорожников в РПЛ

"Локомотив" в домашней игре легко победил "Динамо" из Махачкалы

В 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу московский "Локомотив" принимал гостей из Дагестана — махачкалинское "Динамо".

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

К игре команды подошли, находясь на полярных позициях: железнодорожники занимали четвёртую строчку турнирной таблицы, а футболисты из Махачкалы точно такую же, но считая "с конца".

Игра раскачивалась довольно медленно, первую десятиминутку команды проводили недалеко от центрального округа. Но первая же атака хозяев завершилась успехом. Илья Самошников получил мяч на фланге, сдвинулся в центр и "с левой" пробил точно в ближний угол. Вратарь гостей Давид Волк своим прыжком лишь скрасил гол.

"Локомотив" потихоньку прибирал инициативу к своим рукам и к 25-й минуте уже прочно владел "территорией". Тот же Самошников на 30-й минуте мог сделать счёт 2:0: опять сдвинулся в центр пробил уже в дальний угол и, казалось, мяч летит в паутину, но только голова защитника спасла гостей. Ну а гости в первом тайме запомнились лишь весьма невысокими скоростями, большим количеством файлов, и, пожалуй, больше ничем.

Второй тайм начался с давления гостей. За одну минуту два опаснейших угловых замыкал Джемал Табидзе: во втором случае мяч вообще "облизал" штангу. Но на этом запал махачкалинцев закончился. И опять потекла медленная тягучая игра с редкими вспышками атак "желдора". А на 64-й минуте после подачи с углового Алексея Батракова защитник хозяев Евгений Морозов удвоил счёт.

Казалось, что южане уже распрощались надеждой на очки. По инерции они шли в атаку, да и то, больше из-за того, что хозяева уже откровенно доигрывали матч. В итоге, довольно лёгкая победа "Локомотива", что называется, малой кровью.

Локомотив - Динамо Мхч 2:0