Нужно ли адаптировать брейк-данс для спортсменов с ограниченными возможностями на Паралимпиаде

Почему брейк-данс не включён в программу Паралимпиады-2024

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортсмены-паралимпийцы не смогут соревноваться в брейк-дансе в Париже, поскольку этот вид спорта исключен из соревнований этого года — в отличие от Олимпийских игр.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Проблема чисто техническая: этот вид спорта не может претендовать на включение в паралимпийскую программу, потому что Всемирная федерация танцев, которая управляет соревнованиями по брейк-дансу, не признана Международным паралимпийским комитетом.

Российский спортсмен Максим Седаков из Санкт-Петербурга выступал в этом виде спорта на спортивных соревнованиях 2009 года по танцам на инвалидных колясках в Гонконге. Седаков является двукратным чемпионом России, финалистом чемпионата мира и победитель Кубка мира по спортивным танцам на инвалидной коляске.

"Брейком я увлекся случайно. Как-то к нам приехали два парня из Германии, оба на колясках. Один голосом имитирует музыку, а второй под эту музыку танцует брейк. Честно скажу, особого впечатления танцор на меня не произвел, как-то примитивно он все это делал, но захотелось попробовать самому", — рассказал Максим в интервью изданию "Собеседник".

Спортивный клуб танцев на инвалидных колясках "Танец на колесах” (Санкт-Петербург) — первая российская организация, которая начала развивать танцы на колясках как метод всесторонней адаптации людей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. А включение брейк-данса в Паралимпиаду может стать дополнительной мотивацией для спортсменов с ОВЗ.