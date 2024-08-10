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Испанцы выиграли футбольный матч в финале Олимпиады-2024

Испания стала золотым призёром Олимпиады в Париже по футболу
0:45
Спорт

Команда Испании одержала победу в футбольном матче с командой Франции со счетом 5:3, сообщает euronews.

Испания стала золотым призёром Олимпиады в Париже по футболу
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Матч, состоявшийся в "Парк де Пренс", завершил золотое лето для испанского футбола.

Испания, которая проиграла Бразилии в финале Олимпийских игр в Токио, стала снова золотым призером в мужском футболе с тех пор, как в последний раз выигрывала турнир на Играх в Барселоне в 1992 году.

Женская команда Германии завоевала бронзовую медаль в финале за 3-е место среди женщин по футболу против Испании на Олимпийских играх в Париже. Финал по футболу среди женщин состоится между Бразилией и США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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