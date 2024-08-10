Команда Испании одержала победу в футбольном матче с командой Франции со счетом 5:3, сообщает euronews.
Матч, состоявшийся в "Парк де Пренс", завершил золотое лето для испанского футбола.
Испания, которая проиграла Бразилии в финале Олимпийских игр в Токио, стала снова золотым призером в мужском футболе с тех пор, как в последний раз выигрывала турнир на Играх в Барселоне в 1992 году.
Женская команда Германии завоевала бронзовую медаль в финале за 3-е место среди женщин по футболу против Испании на Олимпийских играх в Париже. Финал по футболу среди женщин состоится между Бразилией и США.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.