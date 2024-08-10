Стало известно имя временного тренера сборной Англии по футболу

Тренера Ли Карсли назначили временным наставником сборной Англии по футболу

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Ли Карсли теперь временный наставник сборной Англии по футболу. Его назначили перед началом кампании Лиги наций УЕФА сезона-2024-2025.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Он также работает главным тренером молодежной команды, сообщили на официальном сайте пресс-службы сборной Англии.

Карсли уйдет с поста главного тренера сборной Англии U21, сначала на время сентябрьских матчей с Ирландией и Финляндией, потом он намерен остаться на этом посту на всю осень.

Ранее Карсли занимал тренерские должности в командах развития национальной сборной и какое-то время руководил футболистами до 20 лет.