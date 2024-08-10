Тренер Ли Карсли теперь временный наставник сборной Англии по футболу. Его назначили перед началом кампании Лиги наций УЕФА сезона-2024-2025.
Он также работает главным тренером молодежной команды, сообщили на официальном сайте пресс-службы сборной Англии.
Карсли уйдет с поста главного тренера сборной Англии U21, сначала на время сентябрьских матчей с Ирландией и Финляндией, потом он намерен остаться на этом посту на всю осень.
Ранее Карсли занимал тренерские должности в командах развития национальной сборной и какое-то время руководил футболистами до 20 лет.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.