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Это упражнение поможет развить баланс и укрепить ноги

Как делать "приседания пистолетиком"? Рассказал эксперт Ходырев
2:03
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев считает, что приседания на одной ноге помогут укрепить ноги, а также развить баланс.

Как делать "приседания пистолетиком"? Рассказал эксперт Ходырев
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous, PDM

Эксперт рассказал, как правильно выполнять это упражнение. По-другому оно называется "приседания пистолетиком".

Приседания на одной ноге или "приседания пистолетиком" — популярное в калистенике упражнение с повышенным уровнем сложности для тренировки силы и стабильности нижней части тела. Они похожи на классические, но здесь нагрузка распределяется на одну ногу, а другая удерживается в воздухе перед собой.

"Упражнение прокачивает мышцы ног, ягодиц и кора, развивает координацию, силу, гибкость и ловкость. Из-за высокой эффективности стоит долго тренироваться, чтобы отточить правильную технику упражнения. Новичкам рекомендуем начать с подводящих упражнений и более простых видов приседаний на одной ноге", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо. Грудь выведите вперёд, а лопатки сведите вместе. Убедитесь, что коленный сустав смотрит по направлению носка стопы. Затем перенесите вес тела на левую ногу, правую слегка поднимите в воздух, а руки вытяните вверх. Важно напрячь мышцы стоп, чтобы улучшить стабильность колена и голеностопа.

На вдохе с напряжённым прессом медленно начните движение с отведения таза назад, далее сгибайте колено левой ноги без завала её внутрь. В этот момент правую ногу вытягивайте вперёд. Прямая или согнутая правая нога будет зависеть от уровня растяжки. Не заостряйте на этом внимание.

На выдохе мощным движением давите пяткой в пол и разгибайте ногу в колене. Полностью выпрямляйтесь в коленном и тазобедренном суставах в исходное положение.

Спину стоит держать ровно во время всего упражнения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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