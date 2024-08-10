Фитнес-тренер Егор Ходырев считает, что приседания на одной ноге помогут укрепить ноги, а также развить баланс.
Эксперт рассказал, как правильно выполнять это упражнение. По-другому оно называется "приседания пистолетиком".
Приседания на одной ноге или "приседания пистолетиком" — популярное в калистенике упражнение с повышенным уровнем сложности для тренировки силы и стабильности нижней части тела. Они похожи на классические, но здесь нагрузка распределяется на одну ногу, а другая удерживается в воздухе перед собой.
"Упражнение прокачивает мышцы ног, ягодиц и кора, развивает координацию, силу, гибкость и ловкость. Из-за высокой эффективности стоит долго тренироваться, чтобы отточить правильную технику упражнения. Новичкам рекомендуем начать с подводящих упражнений и более простых видов приседаний на одной ноге", — цитирует Ходырева "Чемпионат".
Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо. Грудь выведите вперёд, а лопатки сведите вместе. Убедитесь, что коленный сустав смотрит по направлению носка стопы. Затем перенесите вес тела на левую ногу, правую слегка поднимите в воздух, а руки вытяните вверх. Важно напрячь мышцы стоп, чтобы улучшить стабильность колена и голеностопа.
На вдохе с напряжённым прессом медленно начните движение с отведения таза назад, далее сгибайте колено левой ноги без завала её внутрь. В этот момент правую ногу вытягивайте вперёд. Прямая или согнутая правая нога будет зависеть от уровня растяжки. Не заостряйте на этом внимание.
На выдохе мощным движением давите пяткой в пол и разгибайте ногу в колене. Полностью выпрямляйтесь в коленном и тазобедренном суставах в исходное положение.
Спину стоит держать ровно во время всего упражнения.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.