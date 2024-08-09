Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева объяснила, как тренировки могут повлиять на здоровье груди у женщин.
"Физическая активность и регулярное выполнение несложных упражнений помогают организму эффективно подавлять развитие злокачественных клеток и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний", — цитирует Тамаеву "СЭ".
Тренировки помогают поддерживать тело в тонусе и избежать ожирения, а это — основной фактор развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы.
"Также благодаря тренировкам снижается уровень эстрогена, избыток которого считается — причина возникновения злокачественной опухоли груди", — уточнила врач.
Правильное функционирование молочных желез напрямую зависит от больших и малых грудных мышц. Они создают своеобразный каркас для груди.
"Чем крупнее молочные железы, тем большее значение имеет степень развитости грудных мышц. Однако любая физическая нагрузка должна быть дозированной", — добавила Тамаева.
По ее словам, женщинам стоит выбирать плавание, бег на короткие дистанции, гимнастику, спортивные танцы, фитнес и йогу.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.