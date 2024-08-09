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Как занятия спортом влияют на здоровье груди?

Как здоровье груди зависит от тренировок? Объяснила врач Тамаева
1:16
Спорт

Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева объяснила, как тренировки могут повлиять на здоровье груди у женщин.

Как здоровье груди зависит от тренировок? Объяснила врач Тамаева
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

"Физическая активность и регулярное выполнение несложных упражнений помогают организму эффективно подавлять развитие злокачественных клеток и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний", — цитирует Тамаеву "СЭ".

Тренировки помогают поддерживать тело в тонусе и избежать ожирения, а это — основной фактор развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы.

"Также благодаря тренировкам снижается уровень эстрогена, избыток которого считается — причина возникновения злокачественной опухоли груди", — уточнила врач.

Правильное функционирование молочных желез напрямую зависит от больших и малых грудных мышц. Они создают своеобразный каркас для груди.

"Чем крупнее молочные железы, тем большее значение имеет степень развитости грудных мышц. Однако любая физическая нагрузка должна быть дозированной", — добавила Тамаева.

По ее словам, женщинам стоит выбирать плавание, бег на короткие дистанции, гимнастику, спортивные танцы, фитнес и йогу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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