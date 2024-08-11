Красивые руки важны для мужчины. Эксперт рассказала, как их добиться

Фитнес-тренер Соболь объяснила, как мужчине накачать красивые руки

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Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как мужчинам накачать сильные и красивые руки.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Она рекомендует в первую очередь делать подъем штанги стоя, на бицепс обратным хватом, "молотки", разгибание рук с упором в скамью на трицепс и в кроссовере с канатной рукоятью. Кроме того, отлично подойдет упражнение "французский жим".

"Мужчинам, тренируя руки, нужно делать упор на прокачку бицепса и трицепса. Эти мышцы делают руки визуально красивыми и подтянутыми", — цитирует Соболь "СЭ".

Она советует спортсменам начинать с самого минимального веса, затем увеличивать его постепенно. Это нужно для избежания травмирования. Также для рельефных рук важно следить за питанием. Рацион должен быть сбалансированным с дефицитом калорий.