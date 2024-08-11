Красивая осанка и плоский живот: зачем укреплять мышечный корсет?

Эксперт Шестакова рассказала, для чего нужно укреплять мышечный корсет

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Остеопат, врач-невролог Ангелина Шестакова назвала причины, по которым стоит укреплять мышечный корсет.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Что это такое? Мышечный корсет — это система мышечных тканей, отвечающих за стабильное положение позвоночника, таза и бедер. К ним относятся мышцы брюшного пресса, некоторые мышцы спины, ягодичная группа и часть мышц бедра.

Остеопат объяснила, что мышечный корсет отвечает за сохранение положения тела.

"Также человеку важна визуальная составляющая. Развитый мышечный корсет — это красивая осанка, тонкая талия и плоский живот", — цитирует Шестакову "СЭ".

Также крепкие мышцы позволяют хорошо переносить по кровеносной системе полезные элементы, улучшают работу дыхательной системы и помогают в профилактике артрозов, артритов и межпозвоночных грыж.