Красивая осанка и плоский живот: зачем укреплять мышечный корсет?

Остеопат, врач-невролог Ангелина Шестакова назвала причины, по которым стоит укреплять мышечный корсет.
Что это такое? Мышечный корсет — это система мышечных тканей, отвечающих за стабильное положение позвоночника, таза и бедер. К ним относятся мышцы брюшного пресса, некоторые мышцы спины, ягодичная группа и часть мышц бедра.
Остеопат объяснила, что мышечный корсет отвечает за сохранение положения тела.
"Также человеку важна визуальная составляющая. Развитый мышечный корсет — это красивая осанка, тонкая талия и плоский живот", — цитирует Шестакову "СЭ".
Также крепкие мышцы позволяют хорошо переносить по кровеносной системе полезные элементы, улучшают работу дыхательной системы и помогают в профилактике артрозов, артритов и межпозвоночных грыж.
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