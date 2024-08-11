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Фитнес-эксперт рассказал, зачем делать растяжку после силовых упражнений

Нужна ли растяжка после тренировки с весом?
1:01
Спорт

Обязательно ли растягивать мышцы после силовой тренировки, ответил фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв.

Нужна ли растяжка после тренировки с весом?
Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão, CC BY 3.0

Тренировка, по его словам, необязательно заканчивается растяжкой. Однако рекомендовано растягивать мышцы для повышения эффективности процесса восстановления тканей после нагрузок.

"Если вы хотите рельефное тело, то используете большие веса. Во время тренировки мышечные волокна максимально сокращаются, а растяжкой можно вернуть их к исходной длине. Тогда они укрепятся", — заявил Масалёв.

В зависимости от того, какую группу мышц спортсмен тренировал, подбираются упражнения для заминки (растяжки).

"Например, отжимания — то же самое, что и жим сидя в горизонтальной плоскости. Мы сокращаем грудные мышцы во время тренировки (выводя плечо вперед). Это значит, что потянуться нам надо в обратную сторону, то есть отвести плечо назад" — заключил фитнес-директор.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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