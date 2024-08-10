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Эксперт Мосалёв объяснил, как неопытным спортсменам начинать тренировки с весом

Тренер рассказал о силовых тренировках
1:02
Спорт

Фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв объяснил NewsInfo.Ru, как новичкам начинать силовые тренировки.

Тренер рассказал о силовых тренировках
Фото: flickr.com by John Voo, CC BY 2.0

"Силовыми тренировки называются те, которые развивают непосредственно силу мышц. Это значит, что используется инвентарь — дополнительный вес, который сопоставим с одной десятой веса самого человека или больше. Следовательно, если вес меньше 10 процентов массы тела, то эти упражнения можно считать функциональными, а не силовыми", — заявил он.

Человеку без опыта силовых тренировок нужно подготовить сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы организма.

"Упражнения стоит делать или с собственным весом, или с минимальным отягощением. Как только с собственным весом тренировки уже не доставляют никаких трудностей, можно добавлять вес", — объяснил Евгений.

Пока организм критично реагирует на нагрузку с собственным весом, не стоит использовать гири, штанги и гантели.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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