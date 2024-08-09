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Губерниев заступился за выступавшую на Олимпиаде россиянку

Губерниев заступился за Ромасенко
0:47
Спорт

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу поражения российской спортсменке на Олимпийских играх-2024 в Париже Олеси Ромасенко.

Губерниев заступился за Ромасенко
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Губерниев уверен, что слова главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова были сказаны на эмоциях.

Комментаторы считают, что он остынет и поддержит Олесю Ромасенко, которая не смогла выйти в полуфинал на дистанции 200 метров на Олимпиаде.

Ранее Архипов заявил, что считает 34‑летнюю Ромасенко "никчемной спортсменкой, которой пора заканчивать карьеру". Напомним, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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