Губерниев заступился за выступавшую на Олимпиаде россиянку

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу поражения российской спортсменке на Олимпийских играх-2024 в Париже Олеси Ромасенко.
Губерниев уверен, что слова главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова были сказаны на эмоциях.
Комментаторы считают, что он остынет и поддержит Олесю Ромасенко, которая не смогла выйти в полуфинал на дистанции 200 метров на Олимпиаде.
Ранее Архипов заявил, что считает 34‑летнюю Ромасенко "никчемной спортсменкой, которой пора заканчивать карьеру". Напомним, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.
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