В копилке сборной Кабо-Верде появилась первая в истории олимпийская медаль

Давид де Пина завоевал первую олимпийскую медаль для сборной Кабо-Верде

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кабо-Верде — страна с населением чуть более 560 000 человек, с момента провозглашения независимости от Португалии в 1975 году не имела до сегодняшнего дня в копилке ни одной олимпийской медали. Ситуацию изменило выступление боксера Давида де Пины на Играх-2024, пишет BBC.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

28-летний боксер принес команде первую олимпийскую медаль — "бронзу" в весовой категории до 51 кг.

Де Пина стал знаменосцем сборной Кабо-Верде из семи человек в Париже. Спортсмен привлек внимание во время своих поединков на ринге. Волосы бойца собраны в два больших черных пучка. Некоторые сравнили его образ с Микки Маусом.

Де Пина начал заниматься боксом в 15 лет после того, как подвергся травле со стороны старших ребят.

Он дебютировал на Играх в Токио в 2020 году, где проиграл свой первый бой действующему чемпиону Шахобу Зоирову.

Получив стипендию, решил совершенствоваться. Он переехал в Португалию. Спортсмен вспоминает, что вынужден был оставить свою четырехлетнюю дочь.

В Лиссабоне он и тренировался, и работал, чтобы содержать семью. Это был самый сложный период в жизни боксера. Однако все усилия, как говорит спортсмен, были не напрасны.