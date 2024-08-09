Почему МОК допустил боксеров с проблемами гендерного теста к Олимпиаде в Париже

Глава МОК о допуске боксеров с нерегулярным гендерным тестом на Олимпиаду

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о допуске боксеров, не прошедших гендерный тест, к Олимпийским играм в Париже. По его словам, это решение связано с вопросом справедливости, а не с инклюзией. Он подчеркнул, что женщины имеют право участвовать в женских соревнованиях, и у МОК не было другого выбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

"Международная ассоциация бокса (IBA) утверждает, что различие между хромосомами XX и XY определяет пол, но с научной точки зрения это не так", — отметил Бах, добавив, что текущую ситуацию нельзя сравнивать с допуском трансгендерных спортсменов.

На Олимпиаде в Париже до финала в своих весовых категориях дошли две боксерки, пол которых вызвал сомнения: алжирка Иман Хелиф и тайваньская спортсменка Линь Юйтин.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира из-за несоответствия критериям допуска. Гендерный тест показал, что обе спортсменки имеют XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона.