Бывшая российская гимнастка принесла золото Олимпийских игр 2024 за Германию

Барнаульская гимнастка завоевала золото Олимпиады 2024

Дарья Варфоломеев из Барнаула завоевала золото Олимпийских игр 2024 года в художественной гимнастике, выступая за Германию. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0