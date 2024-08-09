Бывшая российская гимнастка принесла золото Олимпийских игр 2024 за Германию

Барнаульская гимнастка завоевала золото Олимпиады 2024

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Дарья Варфоломеев из Барнаула завоевала золото Олимпийских игр 2024 года в художественной гимнастике, выступая за Германию. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

В индивидуальном многоборье 17-летняя экс-россиянка Варфоломеев набрала 142,850 балла. Серебро досталось болгарке Боряне Калейн (140,600), а бронзу получила итальянка София Раффаэли (136,300).

Варфоломеев родилась в Барнауле и до 13 лет представляла Россию на международных соревнованиях. В 2019 году она переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом она стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Российские гимнастки отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила: "Они сказали, что не будут выступать под нейтральным флагом. Они привыкли к поддержке наших зрителей и к скандированию "Россия" на соревнованиях".