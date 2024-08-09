Как читмил помогает ускорить процесс похудения: советы от фитнес-тренера

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как читмил может помочь тем, кто стремится похудеть. В интервью для "Спорт-Экспресс" она отметила, что иногда у людей, стремящихся сбросить вес, наступает период стабилизации, когда лишние килограммы перестают исчезать из-за адаптации организма к ограниченному потреблению калорий.
"Чтобы обеспечить своего рода перезагрузку, нужно устраивать читмил. Это помогает снизить психологическое напряжение, и процесс похудения продолжается", — сказала Соболь.
Кроме того, тренер добавила, что читмил может улучшить внешний вид: "Благодаря накоплению гликогена мышцы становятся более рельефными", — пояснила она.
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