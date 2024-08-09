Как читмил помогает ускорить процесс похудения: советы от фитнес-тренера

Фитнес-тренер объясняет, как читмил может помочь в процессе похудения

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как читмил может помочь тем, кто стремится похудеть. В интервью для "Спорт-Экспресс" она отметила, что иногда у людей, стремящихся сбросить вес, наступает период стабилизации, когда лишние килограммы перестают исчезать из-за адаптации организма к ограниченному потреблению калорий.

Фото: Freepik is licensed under Free license

"Чтобы обеспечить своего рода перезагрузку, нужно устраивать читмил. Это помогает снизить психологическое напряжение, и процесс похудения продолжается", — сказала Соболь.

Кроме того, тренер добавила, что читмил может улучшить внешний вид: "Благодаря накоплению гликогена мышцы становятся более рельефными", — пояснила она.