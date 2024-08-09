Сборная США по баскетболу победила Сербию и вышла в финал Олимпийских игр 2024

Сборная США по баскетболу одержала победу над Сербией

Сборная США одержала победу над командой Сербии в полуфинале Олимпийских игр по баскетболу, которые проходили в Париже. Итоговый счет встречи составил 95:91. Американцы сумели отыграть 13 очков отставания и обеспечили себе место в финале турнира.

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, CC BY-SA 2.0

Наибольшую результативность в составе американской команды продемонстрировал разыгрывающий Стивен Карри, который набрал 36 очков, сделал восемь подборов и отдал две результативные передачи. В составе сборной Сербии выделился Богдан Богданович, который набрал 20 очков, совершил четыре подбора и сделал три передачи.

Таким образом, сборная США впервые в своей истории достигает финала Олимпийских игр пять раз подряд. Финальная встреча между командами США и Франции пройдет 10 августа.