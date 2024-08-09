Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже: одна медаль и сложности с нейтральным флагом

Российские спортсмены на Олимпиад завоевали одну медаль

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На Олимпийских играх в Париже российские спортсмены смогли завоевать лишь одну медаль — серебро в парном разряде по теннису, которое досталось Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

В общей сложности 15 российских спортсменов приняли участие в соревнованиях во французской столице, включая теннисистов, велосипедистов, байдарочников, пловцов и прыгуна на батуте. Однако, несмотря на их усилия, они не смогли добиться призовых мест, так как выступали под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России сообщил, что спортсмены, не допущенные к соревнованиям, могут рассчитывать на компенсацию в размере от 150 до 500 тысяч рублей. Это решение вызвало недовольство у некоторых российских атлеток, таких как Евгения Чикунова, ранее установившая мировой рекорд в плавании, но отказавшаяся от участия в Олимпийских играх из-за неприемлемых условий допуска.