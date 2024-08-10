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Как сжечь лишние 100 калорий в день: эффективные способы

Советы, как сжечь дополнительно 100 калорий в день
1:24
Спорт

Занятия фитнесом

Будь то высокоинтенсивные интервальные тренировки, танцы или езда на велосипеде, занятия фитнесом могут стать отличным способом сжечь гораздо больше 100 калорий. Кроме того, эти занятия укрепляют здоровье сердечно-сосудистой системы.

Советы, как сжечь дополнительно 100 калорий в день
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Ешьте больше белка

Хотите верьте, хотите нет, но увеличение потребления белка может помочь вам сжигать больше калорий в течение дня. Исследования показали, что белок обладает более высоким термическим эффектом, а это означает, что ваш организм тратит больше энергии на его переваривание, чем жиры или углеводы.

Не пренебрегайте кардиотренажерами

Будь то беговая дорожка, эллиптический тренажер или велотренажер, кардиотренажеры предлагают эффективные варианты тренировок. Стремитесь к тому, чтобы заниматься кардио умеренной интенсивности не менее 30-45 минут, чтобы без особых усилий достичь цели по сжиганию дополнительных 100 калорий.

Плавайте 15 минут

Плавание — это фантастическое занятие для сжигания калорий, которое не наносит вреда суставам. Сопротивление воды задействует несколько групп мышц, превращая плавание в тренировку всего тела, которая поддерживает общую физическую форму и здоровье.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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