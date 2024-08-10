Вучич считает, что судьи несправедливо обошлись с сербами в 1/2 финала ОИ-2024 по баскетболу

Президент Сербии Вучич возмутился судейством на ОИ-2024 после матча с США

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Сербии Александр Вучич выразил своё разочарование работой судей после полуфинального баскетбольного матча между Сербией и США на Олимпийских играх в Париже.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Особое внимание главы Сербии привлекло поведение центрового американской сборной Джоэла Эмбиида в третьей четверти, когда он сделал два шага перед началом ведения и набрал два очка.

Вучич иронично попросил судей предоставлять ему информацию о тех игроках, которых сербской команде не следует обыгрывать.

"В какой стране это не будет пробежкой? P. S. В следующий раз скажите нам заранее, кого нельзя побеждать", — написал Вучич на своей странице в социальных сетях.

В итоге американцы обыграли сербов со счётом 95:91. 10 августа, в финале ОИ-2024, сборной США предстоит встретиться с французами.