Накачать большие бицепсы сможет даже новичок: простой план действий

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Хотите рельефные мышцы на руках? Это просто
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Спорт

Мечтаете о мощных руках, но не знаете с чего начать? Мы подготовили для вас простое руководство, которое поможет новичкам накачать мышцы рук!

Хотите рельефные мышцы на руках? Это просто
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info

Начните с базовых упражнений: отжимания, подтягивания и жим штанги лежа. Эти упражнения просты в выполнении и активируют все группы мышц рук.

Не забывайте и о правильной технике, а также постепенном увеличении веса. Также важно уделять внимание питанию — белок станет вашим лучшим другом в этом процессе.

Регулярность тренировок и правильный подход помогут вам добиться желаемого результата. Удачи!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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