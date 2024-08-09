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То, что нужно: упражнение, которое быстро сжигает жир

Лучшее упражнение для похудения
0:39
Спорт

Вы ищете идеальное упражнение для похудения? Мы раскрываем секрет, который поможет вам сбросить лишние килограммы и сделать вашу фигуру стройной и подтянутой!

Лучшее упражнение для похудения
Фото: Freepik is licensed under Free license

Исследования показывают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) являются лучшим способом сжигать калории.

Всего 20-30 минут HIIT-тренировки могут помочь вам сжигать жир даже после завершения занятий. Включите в свою программу такие упражнения, как бурпи, спринты и прыжки на месте.

Это не только ускорит процесс похудения, но и сделает тренировки более увлекательными!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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