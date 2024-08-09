Вы ищете идеальное упражнение для похудения? Мы раскрываем секрет, который поможет вам сбросить лишние килограммы и сделать вашу фигуру стройной и подтянутой!
Исследования показывают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) являются лучшим способом сжигать калории.
Всего 20-30 минут HIIT-тренировки могут помочь вам сжигать жир даже после завершения занятий. Включите в свою программу такие упражнения, как бурпи, спринты и прыжки на месте.
Это не только ускорит процесс похудения, но и сделает тренировки более увлекательными!
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.