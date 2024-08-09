Фернандес рассказал, как заблудился в Химках

Фернандес пожаловался, что в России мало кто говорит на английском

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист подмосковного клуба "Химки" испанец Дани Фернандес рассказал о том, как таксист его привез "не туда".

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Игрок на второй день в России заблудился в Химках.

"На второй день в Химках таксист высадил меня не с той стороны стадиона. Я не мог узнать, как добраться. Из людей никто мне не подсказал — они не говорили по-английски. Помог добраться полицейский — через переводчик показал мне, как найти вход", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Дани заявил, что понял, что в России очень мало кто говорит по-английски, однако в ресторанах у него проблемы с языковым барьером не возникает.