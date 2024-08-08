Бывший футболист ФК ЦСКА, "Челси" и "Анжи" Юрий Жирков рассказал, кого он видит победителем Кубка России.
"Думаю, 99,9 процента вероятность, что "Зенит" станет чемпионом России в этом сезоне. Не вижу явных конкурентов, пока "Зенит" выглядит сильнее остальных", — цитирует Жиркова "РБ Спорт".
Санкт-Петербургский "Зенит" — действующий чемпион. Команда стала обладателем шести титулов кряду. В прошлом сезоне "Зенит" вырвал победу благодаря поражению "Динамо" от "Краснодара".
Напомним, что главным тренером "Зенита" является Сергей Семак.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.