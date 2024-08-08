Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, какое к ней было отношение со стороны иностранных спортсменов.
"Ехала в автобусе с польками, общалась. Пила с ними кофе. Несмотря на то что проиграла, принимала от них поздравления", — цитирует Ромасенко "Чемпионат".
На Олимпиаде-2024 Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Она больше не будет выступать на Олимпиаде в Париже.
Кстати, на ОИ-2024 разыгрывается 329 комплектов наград. В программе представлено 32 вида спорта. 15 атлетов из России выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Это стало главным условием участия россиян от Международного олимпийского комитета на фоне политической ситуации в мире.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.