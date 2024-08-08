Каноиска Ромасенко рассказала, что на ОИ общалась с польками

Каноистка Ромасенко рассказала об отношениях с иностранцами на Олимпиаде

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, какое к ней было отношение со стороны иностранных спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

"Ехала в автобусе с польками, общалась. Пила с ними кофе. Несмотря на то что проиграла, принимала от них поздравления", — цитирует Ромасенко "Чемпионат".

На Олимпиаде-2024 Олеся Ромасенко заняла четвёртое место в своём заезде 1/4 финала в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Она больше не будет выступать на Олимпиаде в Париже.

Кстати, на ОИ-2024 разыгрывается 329 комплектов наград. В программе представлено 32 вида спорта. 15 атлетов из России выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Это стало главным условием участия россиян от Международного олимпийского комитета на фоне политической ситуации в мире.