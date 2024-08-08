Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев решил пошутить над ирландцем Конором Макгрегором.
Спортсмен из Дагестана выложил в соцсетях ролик, как боец Дастин Порье нокаутирует Макгрегора в главном поединке турнира UFC 264, состоявшемся 11 июля 2021 года, пишет "СЭ".
"Люблю на это смотреть", — подписал публикацию он.
Напомним, что ирландский боец много раз конфликтовал с Махачевым и еще с одним бойцом дагестанского происхождения Хабибом Нурмагомедовым. Последнему Макгрегор проиграл 6 октября 2018 года в титульном поединке в турнире UFC 229.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.