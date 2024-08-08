Забавное видео: Махачев выложил ролик, где Порье нокаутирует Макгрегора

Махачев заявил, что любит смотреть как Порье нокаутирует Макгрегора

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев решил пошутить над ирландцем Конором Макгрегором.

Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Спортсмен из Дагестана выложил в соцсетях ролик, как боец Дастин Порье нокаутирует Макгрегора в главном поединке турнира UFC 264, состоявшемся 11 июля 2021 года, пишет "СЭ".

"Люблю на это смотреть", — подписал публикацию он.

Напомним, что ирландский боец много раз конфликтовал с Махачевым и еще с одним бойцом дагестанского происхождения Хабибом Нурмагомедовым. Последнему Макгрегор проиграл 6 октября 2018 года в титульном поединке в турнире UFC 229.