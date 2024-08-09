Кафанов высказался на счет Сафонова в "ПСЖ"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о своем общении с голкипером французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвеем Сафоновым.
Напомним, Матвей перешел туда из российского клуба "Краснодар". Кафанов рассказал, что 8 августа поговорит с Сафоновым.
"Первое время вообще старался его не трогать, чтобы не отвлекать. В любом случае вечером обсудим все, что было за последнее время", — цитирует Кафанова портал "СЭ".
В июне 2024 года Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро. 25-летний вратарь подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года. 10 августа в товарищеском матче "ПСЖ" встретится с "Лейпцигом".
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