Итальянцы Тита и Банти выиграли золото Олимпиады в парусном спорте

Итальянцы Тита и Банти — чемпионы Олимпиады в парусном спорте

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Итальянские спортсмены Руггеро Тита и Катерина Марианна Банти завоевали золото Олимпиады в Париже в парусном спорте. А именно в классе Накра 17 в смешанных экипажах.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Второе место досталось аргентинцам Матео Майдалани и Евгении Боско, а бронзовые медали взяли новозеландки Мика Уилкинсон и Эрика Доусон, пишет "СЭ".

Напомним, что Олимпийские игры-2024 проходят во французской столице с 26 июля по 11 августа. На международных соревнованиях российские атлеты выступают в нейтральном статусе. От нашей страны на Олимпиаду в Париж отправились 15 спортсменов.