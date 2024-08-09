Итальянские спортсмены Руггеро Тита и Катерина Марианна Банти завоевали золото Олимпиады в Париже в парусном спорте. А именно в классе Накра 17 в смешанных экипажах.
Второе место досталось аргентинцам Матео Майдалани и Евгении Боско, а бронзовые медали взяли новозеландки Мика Уилкинсон и Эрика Доусон, пишет "СЭ".
Напомним, что Олимпийские игры-2024 проходят во французской столице с 26 июля по 11 августа. На международных соревнованиях российские атлеты выступают в нейтральном статусе. От нашей страны на Олимпиаду в Париж отправились 15 спортсменов.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.