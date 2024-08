Итальянцы Тита и Банти выиграли золото Олимпиады в парусном спорте

Итальянцы Тита и Банти — чемпионы Олимпиады в парусном спорте

Your browser does not support the audio element.

Итальянские спортсмены Руггеро Тита и Катерина Марианна Банти завоевали золото Олимпиады в Париже в парусном спорте. А именно в классе Накра 17 в смешанных экипажах.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0