Толкательница ядра Рэйвен Сондерс объяснила, почему надевает маску на Играх-2024

28-летняя толкательница ядра Рэйвен Сондерс из сборной США привлекла внимание зрителей своим внешним видом, передает Time.
Спортсменка надела черную маску, солнцезащитные очки оранжевого цвета, волосы были окрашены в фиолетово-зеленый цвет.
Обладательница серебряной медали на Играх в Токио начала носить постоянно маски после 2019 года. Сондерс объясняет, что это помогает сконцентрироваться.
"Мой образ напоминает людям, что я такая, какая есть", — говорит Рэйвен.
На создание такого образа ее вдохновил персонаж комиксов Халк, зеленокожий неповоротливый и мускулистый гуманоид в фиолетовых шортах, обладающий безграничной физической силой.
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