Толкательница ядра Рэйвен Сондерс объяснила, почему надевает маску на Играх-2024

Рэйвен Сондерс на соревнованиях по толканию ядра предстала в необычном образе

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

28-летняя толкательница ядра Рэйвен Сондерс из сборной США привлекла внимание зрителей своим внешним видом, передает Time.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Спортсменка надела черную маску, солнцезащитные очки оранжевого цвета, волосы были окрашены в фиолетово-зеленый цвет.

Обладательница серебряной медали на Играх в Токио начала носить постоянно маски после 2019 года. Сондерс объясняет, что это помогает сконцентрироваться.

"Мой образ напоминает людям, что я такая, какая есть", — говорит Рэйвен.

На создание такого образа ее вдохновил персонаж комиксов Халк, зеленокожий неповоротливый и мускулистый гуманоид в фиолетовых шортах, обладающий безграничной физической силой.