"Реал" и "ПСЖ" хотят купить у "Челси" 18-летнего Ачимпонга

За 18-летнего Ачимпонга "Реал" и "ПСЖ" готовы заплатить 15 млн евро

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство футбольных клубов "Реал" и "ПСЖ" хотят купить у "Челси" защитника Джоша Ачимпонга.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Напомним, что футболисту всего 18 лет.

В прошлом сезоне Джошу дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в одном матче за лондонский клуб.

"Челси" активно продает воспитанников академии, чтобы соответствовать английским правилам прибыли и устойчивого развития (PSR). По ним убытки клуба не должны превышать 105 миллионов фунтов за 3 года", — пишет sports. ru

Как сообщает издание Independent, "Реал" и "ПСЖ" готовы заплатить за Ачимпонга 15 миллионов евро. Видимо каждый клуб хочет иметь в своем составе своего Ямаля.