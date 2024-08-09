"Реал" и "ПСЖ" хотят купить у "Челси" 18-летнего Ачимпонга

Руководство футбольных клубов "Реал" и "ПСЖ" хотят купить у "Челси" защитника Джоша Ачимпонга.
Напомним, что футболисту всего 18 лет.
В прошлом сезоне Джошу дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в одном матче за лондонский клуб.
"Челси" активно продает воспитанников академии, чтобы соответствовать английским правилам прибыли и устойчивого развития (PSR). По ним убытки клуба не должны превышать 105 миллионов фунтов за 3 года", — пишет sports. ru
Как сообщает издание Independent, "Реал" и "ПСЖ" готовы заплатить за Ачимпонга 15 миллионов евро. Видимо каждый клуб хочет иметь в своем составе своего Ямаля.
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