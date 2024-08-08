Шведский пловец отказался от соревнований в Сене

Шведский пловец Виктор Юханссон принял решение не участвовать в заплыве на 10 километров на Олимпиаде в Париже. Причиной стало качество воды в реке Сене. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.
"Мы изучили рекомендации медицинского штаба и приняли решение отказаться от участия", — подчеркнул спортсмен.
Пловцы всех стран жалуются на ужасное качество воды в Сене, многие страдают от диареи, тошноты. Вода в Сене непригодна для купания уже более 100 лет. Тем не менее французские власти продолжают "макать" спортсменов в реку, наполненную фекальными стоками.
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