Тренер Артета решил жестко воспитать футболистов "Арсенала"

Тренер футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета нанял карманников, чтобы они "обчистили" игроков сборной.
Микель таким образом очень удивил команду. Он пригласил на ужин целую банду. Им была поставлена задача — стащить телефоны и кошельки у игроков во время приема пищи, пишет The Athletic.
Когда все футболисты вдоволь наелись, Артета попросил их проверить свои карманы. Игроки "Арсенала" удивились пропаже, а наставник раскрыл им свой жестокий план.
Идея Микеля заключалась в том, чтобы "научить важности быть внимательным, бдительным и подготовленным в любое время", пишет РИА Новости Спорт.
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