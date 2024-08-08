Тренер Артета решил жестко воспитать футболистов "Арсенала"

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Жесткие методы: тренер Артета нанял карманников, чтобы они "обчистили" футболистов

0:42
Спорт

Тренер футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета нанял карманников, чтобы они "обчистили" игроков сборной.

Жесткие методы: тренер Артета нанял карманников, чтобы они "обчистили" футболистов
Фото: commons.wikimedia.org/ by Little Savage, CC BY-SA 4.0

Микель таким образом очень удивил команду. Он пригласил на ужин целую банду. Им была поставлена задача — стащить телефоны и кошельки у игроков во время приема пищи, пишет The Athletic.

Когда все футболисты вдоволь наелись, Артета попросил их проверить свои карманы. Игроки "Арсенала" удивились пропаже, а наставник раскрыл им свой жестокий план.

Идея Микеля заключалась в том, чтобы "научить важности быть внимательным, бдительным и подготовленным в любое время", пишет РИА Новости Спорт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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