Три велогонщицы пострадали в результате столкновения во время соревнований по кейрину на Играх-2024

Во время соревнований по кейрину на Играх-2024 три гонщицы получили серьёзные травмы

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В четверг, 8 августа, в результате столкновения на большой скорости на олимпийском велодроме три гонщицы получили серьезные травмы во время соревнований по кейрину* среди женщин, передает Dailymail.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

На место происшествия сразу же поспешил медперсонал.

Велогонщица из Голландии Стеффи ван дер Пит пыталась атаковать лидеров гонки, однако избежать столкновения не получилось. В октябре 2019 года она выиграла бронзовую медаль в женском командном спринте на чемпионате Европы.

Кейрин* — разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью. Протяжённость трассы обычно составляет около двух километров.